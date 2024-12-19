У Швеції не відкидають можливість участі у миротворчій місії в Україні

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон зазначив, що не виключає можливості участі його країни у миротворчій місії в Україні.

Про це він заявив в інтерв’ю Kyiv Independent, яке було опубліковано 18 грудня.

На запитання щодо участі Швеції у потенційній миротворчій місії для моніторингу можливого припинення вогню в Україні, Йонсон відповів, що ця опція не відкидається. Він також підкреслив, що Швеція вже має присутність в Україні через своє агентство оборонних закупівель, яке співпрацює з українським урядом у закупівлі військового обладнання.

Міністр також не виключив проведення військових навчань на території України.