Політика

У Швеції не відкидають можливість участі у миротворчій місії в Україні
19 Грудня 2024 10:33
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україна, швеція
Пол Йонсон / Фото з відкритих джерел

 Міністр оборони Швеції Пол Йонсон зазначив, що не виключає можливості участі його країни у миротворчій місії в Україні.

Про це він заявив в інтерв’ю Kyiv Independent, яке було опубліковано 18 грудня.

На запитання щодо участі Швеції у потенційній миротворчій місії для моніторингу можливого припинення вогню в Україні, Йонсон відповів, що ця опція не відкидається. Він також підкреслив, що Швеція вже має присутність в Україні через своє агентство оборонних закупівель, яке співпрацює з українським урядом у закупівлі військового обладнання.

Міністр також не виключив проведення військових навчань на території України.


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