У Шольца виявили коронавірус

Канцлер ФРН Олаф Шольц отримав позитивний результат тесту на коронавірус.

Про це він написав у соцмережі Х.

«Це явно не той сюрприз, якому я зрадів. Мої поточні тести на COVID-19 показують дві смужки», – написав канцлер.

Політик зауважив, що має слабкі симптоми, і висловив сподівання, що перебіг хвороби буде легким. Поки що, додав він, доведеться попрацювати «за столом», з дому.

Речник федерального уряду Штеффен Гебештрайт підтвердив, що найближчими днями канцлер буде змушений відмовитися від особистих зустрічей, зокрема з прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо, візит якого в Берлін був анонсований, але братиме участь у заходах у режимі онлайн.