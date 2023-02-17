У Севастополі сталася пожежа на одному з кораблів ЧФ РФ

У Стрілецькій бухті окупованого Севастополя вночі 17 лютого сталася пожежа на одному з малих протичовнових кораблів Чорноморського флоту РФ. Про це заявив підконтрольний Росії голова Севастополя Михайло Развожаєв.

«Сьогодні вночі, за інформацією оперативного чергового ЧФ, в бухті Стрілецької на списаному протичовновому кораблі, що готується до утилізації, сталася побутова пожежа. Протипожежна служба ЧФ та сили МНС оперативно виїхали на місце. Наразі спалах ліквідовано повністю, залишається задимлення. Постраждалих немає», – написав Развожаєв у своєму телеграм-каналі.

За його словами, причиною пожежі стала розетка, яка не витримала навантаження побутового обігрівача.

Зазначимо, що у складі Чорноморського флоту РФ було кілька малих протичовнових кораблів проекту 1124М «Альбатрос-М» – «Олександрівець», «Муромець», «Суздалець», а також «Касимов», «Поворино» та «Єйськ». Про який саме з цих кораблів йдеться, Розвожаєв не уточнив.