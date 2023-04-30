У Севастополі серед окупантів ширяться “панічні чутки” через пожежу на нафтобазі

В результаті вчорашньої масштабної пожежі, яка спалахнула на нафтобазі поблизу Козачої бухти, вогнем було знищено 10 резервуарів з нафтопродуктами, загальною ємністю близько 40 тисяч тон.

У зв’язку з цим, містом поширились панічні чутки про нездатність російської протиповітряної оборони забезпечити безпеку власних стратегічних об’єктів, повідомляє Генштаб ЗСУ.

У свою чергу, відчуваючи початок так званого “гарячого курортного сезону” в тимчасово окупованому Криму, російські військовослужбовці почали писати рапорти на відпустку, в яких вказують місця її проведення на території континентальної росії.

В Генштабі ЗСУ зазначають, що дана нафтобаза забезпечувала пальним кораблі Чорноморського флоту рф, які завдавали ракетних ударів по мирних містах України. Мішенями російських терористів ставали мирні люди та цивільні об’єкти. У той же час, за наявною інформацією, в результаті пожежі на нафтобазі постраждалих немає.