У Севастополі пролунали вибухи, окупанти заявили про роботу ППО

ЗМІ повідомляють про приліт по військовій частині під Севастополем і вибухи в районі аеродрому “Бельбек”. Окупанти стверджують, що збили безпілотники, які атакували Крим.

Як повідомляють Крим.Реалії, Telegram-канали пишуть про гучні звуки, схожі на роботу ППО, у Севастополі. Зокрема, повідомляється про вибухи з боку військового аеродрому “Бельбек”. Також є інформація про роботу ППО в районі селища Чорноморське.

Призначений окупантами “глава” Севастополя Михайло Развозжаєв пізніше повідомив, що внаслідок роботи ППО у Верхньосадовому і в Качі, за попередніми даними, впали збиті БПЛА.