Суспільство

У Севастополі пролунали вибухи, окупанти заявили про роботу ППО

20 Вересня 2023 13:44
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крим

ЗМІ повідомляють про приліт по військовій частині під Севастополем і вибухи в районі аеродрому “Бельбек”. Окупанти стверджують, що збили безпілотники, які атакували Крим.

Як повідомляють Крим.Реалії, Telegram-канали пишуть про гучні звуки, схожі на роботу ППО, у Севастополі. Зокрема, повідомляється про вибухи з боку військового аеродрому “Бельбек”. Також є інформація про роботу ППО в районі селища Чорноморське. 

Призначений окупантами “глава” Севастополя Михайло Развозжаєв пізніше повідомив, що внаслідок роботи  ППО у Верхньосадовому і в Качі, за попередніми даними, впали збиті БПЛА.


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