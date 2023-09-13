Суспільство

У Севастополі пожежа на десантному корабель класу Ropucha і субмарині Kilo – OSINT

13 Вересня 2023 10:27
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пожежа, Севастополь

Дослідники OSINT повідомляють, що на судноремотному заводі в окупованому Севастополі пошкодили великий десантний корабель класу Ropucha та підводний човен класу Kilo. 

Про це повівдомляє OSINT-дослідник MT Anderson та аналітики OSINTtechnical у мережі Х.

“Схоже, що вранці українські війська успішно атакували доки Севастопольського суднобудівного заводу, які, ймовірно, зайняті російським підводним човном класу “Кіло” і десантним кораблем класу “Ропуха”.

Йдеться про великий десантний корабель проєкту 775 (Ropucha), які будувалися на верфі Stocznia Polnocna в Польщі та субмарину класу Kilo.

Дослідники також публікують фото, де стверджують, що на ньому горить десантний корабель проєкту 775.

Ці судна були у сухому доці Севастополя станом на ранок 12 вересня.

Підводні човни класу “Кіло” –  збірне позначення, прийняте в NATO для двох проєктів російських підводних човнів: субмарин проєкту 877 “Палтус” та проєкту 636 “Варшав’янка”.

Великі десантні кораблі проєкту 775 – за кодифікацією НАТО – Ropucha (польськ. жаба) – серія великих десантних кораблів (ВДК) 2-го рангу ближньої і дальньої морської зони, побудованих у Польщі для ВМФ СРСР.

Кораблі призначені для висадки морського десанту і перекидання морем військ і вантажів. Здатні транспортувати різні види бронетехніки, включно з танками. Кораблі цього проєкту є основою російського десантного флоту.


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