У Севастополі лунала тривога

В Севастополі в окупованому Криму лунала повітряна тривога, окупанти перекривали рух Кримським мостом.
Про це заявив призначений Росією “мер” окупованого міста Михайло Развожаєв, “Крим.Реалії”
Рух машин Керченським мостом перекрито. Також у Севастополі припиняв рух морський і наземний громадський транспорт.
Развожаєв стверджує, що дим у районі Севастопольської та Стрілецької бухт – це військові використовують табельні засоби маскування.
Тривогу скасували, рух мостом відновили. Тривога тривала близько 20 хвилин.