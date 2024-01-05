Суспільство

У Севастополі лунала тривога

5 Січня 2024 10:58
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Севастополь

В Севастополі в окупованому Криму лунала повітряна тривога, окупанти перекривали рух Кримським мостом.

Про це заявив призначений Росією “мер” окупованого міста Михайло Развожаєв, “Крим.Реалії”

Рух машин Керченським мостом перекрито. Також у Севастополі припиняв рух морський і наземний громадський транспорт.

Развожаєв стверджує, що дим у районі Севастопольської та Стрілецької бухт – це військові використовують табельні засоби маскування.

Тривогу скасували, рух мостом відновили. Тривога тривала близько 20 хвилин.


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