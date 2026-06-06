Біля окупованого Севастополя атакували турецьке риболовецьке судно: є загиблий і поранені

Командування берегової охорони Туреччини повідомило про атаку на турецьке риболовецьке судно DURU 67 у Чорному морі поблизу західного узбережжя Криму. Внаслідок інциденту судно затонуло, один рибалка загинув, ще п’ятеро зазнали поранень.

Турецьке Командування берегової охорони заявило, що 5 червня отримало інформацію про напад на риболовецьке судно DURU 67, яке ходить під прапором Туреччини. За даними відомства, інцидент стався в Чорному морі поблизу західного узбережжя Криму та акваторії Севастополя.

Унаслідок атаки судно отримало пошкодження та затонуло. Риболовецьке судно BURAK KAYA, яке перебувало неподалік, розпочало евакуацію постраждалих і доставку їх до турецького міста Інеболу.

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Під час транспортування один із поранених рибалок, стан якого оцінювався як тяжкий, помер.

Для надання допомоги постраждалим берегова охорона Туреччини направила до району пошуково-рятувальне судно TCSG-96 з медичною командою. Судно прибуло до району проведення операції приблизно за 115 морських миль від порту Інеболу.

Тіло загиблого та поранених рибалок передали співробітникам берегової охорони для подальшого транспортування до Інеболу та надання медичної допомоги.

У заяві берегової охорони Туреччини висловили співчуття родині загиблого рибалки та побажали якнайшвидшого одужання пораненим.