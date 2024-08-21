У серпні в Україні зареєстрували 26 тисяч випадків Covid-19 

В Україні продовжує зростати кількість випадків захворювання на Covid-19 в Україні.

Про це в ефірі Національного марафону “Єдині новини” повідомив головний санітарний лікар України Ігор Кузін.

За словами Кузіна, у червні МОЗ зареєстрували 2300 нових випадків захворювання, у липні — 11 500 тисяч, а за першу половину серпня 26 тисяч. Водночас, кількість пацієнтів, які перебувають у лікарнях залишається невеликою — до 2,5 тисяч.

“Переважно близько 80% — це пацієнти старше 60-ти років, які не отримали вакцинацію взагалі, або впродовж останніх 12 місяців”, — зазначив головний санлікар.

Збільшення кількості хворих спричинена новим підвидом “Omicron” — “FLiRT”. Його перебіг є таким, як і у всього підтипу “Omicron”. Кузін наголошує, що пацієнти, які мають повний курс вакцинації переносять захворювання легко. Водночас у людей, які старше 60 років, або мають супутні неінфекційні захворювання можливий важкий перебіг.