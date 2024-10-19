Кримінал

У Санкт-Петербурзі знеструмлено 300 будинків після “збиття БПЛА”
19 Жовтня 2024 14:55
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росія
Музейний комплекс «Ермітаж», Санкт-Петербург / Фото Encyclopaedia Britannica

Приблизно в 300 будинках у Приморському і Виборзькому районах Санкт-Петербурга зникла електрика. Про це пише місцеве видання «Фонтанка».

Причиною масового відключення електрики на північному заході міста стала аварія на підстанції. Пізніше журналісти з посиланням на екстрені служби написали, що раніше того самого дня над містом був збитий безпілотник. Крім того, в тексті уточнюється, що місцеві жителі чули «три хлопки» перед відключенням світла в будинках.

У прес-службі Смольного повідомили, що повне відновлення електропостачання в зачеплених аварією районах займе близько десяти годин. «Насамперед енергетики зосередилися на міських об’єктах водопостачання і теплопостачання. Роботу внутрішньобудинкових систем поетапно відновлюють спільно з житловими організаціями», – ідеться в тексті.


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