Суспільство

У Румунії стався вибух у гіпермаркеті: є постраждалі
7 Червня 2024 13:46
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вибух, румунія
Наслідки вибуху / Romania Journal

У п’ятницю в результаті потужного вибуху у гіпермаркеті в румунському місті Ботошані, що на півночі країни постраждали щонайменше 13 людей .

Про це повідомляє Romania Journal.

За першою інформацією, понад сто людей, клієнтів і співробітників гіпермаркету Dedeman, самостійно евакуювалися. Рятувальники шукають всередині магазину інших можливих постраждалих.

В Управлінні з питань надзвичайних ситуацій зазначають, що один із постраждалих у важкому стані.

Два гелікоптери з міст Ясси і Галац були направлені на місця інциденту в Ботошані.

Про причини вибуху поки що не повідомляється.


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