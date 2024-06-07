У Румунії стався вибух у гіпермаркеті: є постраждалі

У п’ятницю в результаті потужного вибуху у гіпермаркеті в румунському місті Ботошані, що на півночі країни постраждали щонайменше 13 людей .
Про це повідомляє Romania Journal.
За першою інформацією, понад сто людей, клієнтів і співробітників гіпермаркету Dedeman, самостійно евакуювалися. Рятувальники шукають всередині магазину інших можливих постраждалих.
В Управлінні з питань надзвичайних ситуацій зазначають, що один із постраждалих у важкому стані.
Два гелікоптери з міст Ясси і Галац були направлені на місця інциденту в Ботошані.
Про причини вибуху поки що не повідомляється.