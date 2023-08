У Румунії буде створено навчальний центр пілотів F-16

Міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен за підсумками розмови з румунським колегою Ангелом Тілваром повідомила, що в Румунії буде створено навчальний центр літаків F-16 для ЄС, самі винищувачі нададуть Нідерланди.

“Сьогодні мій румунський колега Ангел Тілвар, керівник компанії Lockheed Martin Філіппо Маркетті і я домовилися про об’єднання зусиль: У Румунії буде створено навчальний центр F-16 для ЄС. Компанія Lockheed Martin забезпечить навчання і технічне обслуговування. Нідерланди нададуть винищувачі F-16”, – написала Оллонгрен у твіттері.

Today, my 🇷🇴 colleague Angel Tîlvãr, Lockheed Martin Executive Filippo Marchetti and I agreed to join forces:



➡️ Romania will host the F-16 EU training centre.

➡️ Lockheed Martin will provide training & maintenance.

➡️ The Netherlands will make F-16 fighter aircraft available. pic.twitter.com/mv5yVgK7ep