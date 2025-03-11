Політика

Конституційний суд Румунії остаточно відмовив Джорджеску в участі в президентських виборах
11 Березня 2025 20:30
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Келін Джорджеску / Фото: REUTERS
Келін Джорджеску / Фото: REUTERS

Конституційний суд Румунії відмовив проросійському кандидату Келіну Джорджеску в допуску до участі в президентських виборах, повідомляє Digi24.

Після оголошення вердикту суду прихильники Джеорджеску почали скандувати гасла, вимагаючи допустити його до виборів. Обстановку біля будівлі суду контролює посилений поліцейський наряд.

Перший тур президентських виборів у Румунії відбувся наприкінці листопада 2024 року. У ньому переміг Джеорджеску, який здобув трохи менше ніж 23% голосів. Друге місце посіла лідерка правоцентристської партії “Союз за порятунок Румунії” Елена Ласконі, яка набрала трохи більше ніж 19%.

Після цього спецслужби Румунії розсекретили документи, пов’язані з передвиборчою кампанією Джеорджеску, у яких ішлося, що Румунія стала об’єктом агресивних гібридних дій Росії, зокрема проти виборчого бюро. На початку грудня Конституційний суд анулював весь виборчий процес.


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