У Ростовській області другу добу горить нафтобаза, вигоріло 11 резервуарів

На нафтобазі в Пролетарську Ростовської області РФ вигоріло вже 11 резервуарів із паливом. Пожежа триває вже дві доби, а під час гасіння постраждали понад 40 рятувальників.

Як пишуть росЗМІ, сьогодні під час гасіння сталася розгерметизація кількох ємностей із пальним – стався вибух, у небо піднялися величезні стовпи полум’я. При цьому постраждали понад 40 пожежників. Сімох із них відправили гелікоптером до ростовських лікарень, ще 13 осіб госпіталізували в місцеві установи. У всіх опіки дихальних шляхів і шкіри.

Пожежа на базі почалася після атаки безпілотників і триває вже дві доби. Площа пожежі понад 1000 квадвратних метрів.