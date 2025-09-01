У Росії заявили, що Путін не домовлявся з Трампом про зустріч із Зеленським

Помічник російського диктатора Юрій Ушаков заявив, що домовленостей між Путіним із президентом США Дональдом Трампом щодо зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським не було. Йдеться про обидва формати — про двосторонню зустріч із Зеленським та про тристоронню зустріч за участі США.

Про це повідомляють росЗМІ “РИА Новости” й ТАСС.

За словами Ушакова, під час зустрічі на Алясці Путін і Трамп начебто обговорили подальші дії в контексті російсько-української війни. Проте конкретних пропозицій щодо підвищення рівня російсько-українських переговорів наразі немає.

“Домовленостей між Путіним і Трампом про зустріч президента Росії із Зеленським або про тристоронню зустріч не було”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, напередодні Володимир Зеленський зазначив, що вже минають два тижні, відколи президент США дав Росії 14 днів для виявлення готовності до переговорів на рівні лідерів.

“Україна, безперечно, готова до цього. Але єдине, що робить Росія, — це вкладається в подальшу війну. Усі сигнали від них саме про це”, — сказав президент.

Раніше президент США Дональд Трамп заявляв, що в розмові з російським лідером Путіним він розпочав підготовку до зустрічі очільника Кремля з українським президентом Володимиром Зеленським. За словами держсекретаря США Марко Рубіо, глава РФ висловив готовність до цієї зустрічі. Водночас російський міністр МЗС Сергій Лавров наголосив, що такі зустрічі “потрібно дуже ретельно готувати”.