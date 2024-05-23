У Росії за місяць заарештували чотирьох генералів

У структурах Міноборони Росії почалися арешти – за місяць трьох генералів, включно із заступником міністра, затримали за підозрою в отриманні хабарів, а колишнього командувача 58-ю армією Івана Попова – за звинуваченням у шахрайстві.
12 травня з посади глави міністерства було знято Сергія Шойгу, який обіймав цю посаду протягом 12 років. Його місце зайняв Андрій Бєлоусов, колишній віце-прем’єр з економічних питань.
Прес-секретар президента Дмитро Пєсков, коментуючи арешти в міністерстві, заявив про “послідовну боротьбу з корупцією” – хоча до цього таких “чисток” там не було.
- 23 квітня на робочому місці був затриманий заступник міністра оборони Тимур Іванов. Його звинуватили в отриманні хабара в особливо великому розмірі.
- Через три тижні, 13 травня, за тією самою статтею, що й Іванова, затримали ще одного чиновника військового відомства – начальника головного управління кадрів Міноборони Юрія Кузнєцова. Його теж звинуватили в отриманні хабара в особливо великому розмірі.
- 21 травня стало відомо про арешт ще одного військового, але цього разу кадрового – колишнього командувача 58-ї армії генерал-майора Івана Попова. На відміну від двох попередніх фігурантів, Попова звинуватили не в хабарі, а в шахрайстві в особливо великому розмірі
- 23 травня стало відомо про затримання начальника головного управління зв’язку Міноборони РФ Вадима Шамаріна. За даними слідства, у період із квітня 2016 по жовтень 2023 року Шамарін отримав хабар у розмірі 36 мільйонів рублів.