У Росії за місяць заарештували чотирьох генералів

У структурах Міноборони Росії почалися арешти – за місяць трьох генералів, включно із заступником міністра, затримали за підозрою в отриманні хабарів, а колишнього командувача 58-ю армією Івана Попова – за звинуваченням у шахрайстві.

12 травня з посади глави міністерства було знято Сергія Шойгу, який обіймав цю посаду протягом 12 років. Його місце зайняв Андрій Бєлоусов, колишній віце-прем’єр з економічних питань.

Прес-секретар президента Дмитро Пєсков, коментуючи арешти в міністерстві, заявив про “послідовну боротьбу з корупцією” – хоча до цього таких “чисток” там не було.