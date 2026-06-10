У Росії заявили про атаку на НПЗ у Самарі та оборонний завод у Чебоксарах

У ніч на 10 червня в кількох регіонах Росії повідомили про атаки безпілотників і ракет. За даними російських джерел та OSINT-аналітиків, під удари потрапили Куйбишевський нафтопереробний завод у Самарі, оборонне підприємство «ВНІІР-Прогрес» у Чебоксарах та нафтоперекачувальна станція «Второво» у Владимирській області.

За даними ASTRA, після нічної атаки на території Куйбишевського НПЗ у Самарі виникла пожежа. Підприємство входить до структури «Роснєфті» та є одним із найбільших нафтопереробних заводів регіону. Раніше завод уже зазнавав атак у 2024 та 2025 роках.

У Чебоксарах влада Чувашії заявила про ракетну атаку. За повідомленням глави республіки Олега Ніколаєва, внаслідок удару постраждали троє людей. Двоє з них перебувають у стані середньої тяжкості, ще один отримав легкі травми та був відпущений додому.

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OSINT-аналітики ASTRA стверджують, що під удар потрапило підприємство «ВНІІР-Прогрес», яке виробляє антени «Комета», що використовуються російською армією для захисту безпілотників від засобів радіоелектронної боротьби. За даними Генерального штабу ЗСУ, продукція заводу також застосовується у дронах Shahed, ракетах «Іскандер-М», «Калібр» та авіабомбах з модулями УМПК.

Про удари по цьому підприємству повідомив і радник міністра оборони України Сергій Стерненко. За його словами, Сили оборони України атакували «ВНІІР-Прогрес» ракетами FP-5 «Фламінго».

Також, за даними ASTRA та супутникового сервісу NASA FIRMS, пожежа виникла на нафтоперекачувальній станції «Второво» у Владимирській області. Раніше губернатор регіону Олександр Авдєєв повідомляв про займання на двох об’єктах інфраструктури після атаки безпілотників.

Стерненко заявив, що станція «Второво» входить до інфраструктури «Транснєфті» та забезпечує постачання пального до нафтобаз навколо Москви, а також до аеропортів Шереметьєво, Домодєдово та Внуково.

Крім того, у Казані оголошували ракетну небезпеку, а в Омській області вперше від початку повномасштабної війни запроваджували режим безпілотної небезпеки. Російська влада повідомляла про роботу систем оповіщення та заходи безпеки.