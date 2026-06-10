        Кримінал

        “Увійшов у довіру до родин”: на Прикарпатті затримали педофіла, який три роки ґвалтував 8- і 11-річних хлопчиків

        Сергій Бордовський
        10 Червня 2026 12:17
        читать на русском →
        На Прикарпатті затримали 65-річного жителя Івано-Франківська за підозрою у сексуальному насильстві над дітьми / Фото: ОГП
        На Прикарпатті затримали 65-річного жителя Івано-Франківська за підозрою у сексуальному насильстві над дітьми / Фото: ОГП

        Правоохоронці Прикарпаття викрили 65-річного мешканця Івано-Франківська, якого підозрюють у систематичному сексуальному насильстві над малолітніми дітьми.

        За даними Офісу Генерального прокурора України, починаючи з 2022 року чоловік регулярно приїжджав до одного із сіл Івано-Франківської області, де мав власний будинок для відпочинку.

        Там він увійшов у довіру до кількох місцевих родин і під різними приводами запрошував дітей до себе, після чого вчиняв щодо них злочинні дії. Слідство встановило двох потерпілих — хлопчиків, яким на момент скоєння злочинів було 8 та 11 років.

        Реклама
        Реклама

        Викрити підозрюваного допомогла фотографія: один із хлопчиків зробив знімок, перебуваючи у його будинку. Дорослі, які побачили фото, одразу звернулися до правоохоронців.

        Чоловіка затримали 6 червня. За клопотанням прокурора суд обрав запобіжний захід — тримання під вартою без права внесення застави. Слідство триває: правоохоронці встановлюють інших можливих потерпілих, які могли постраждати від дій підозрюваного.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини
        Соціальна реклама
        Azov