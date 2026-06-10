“Увійшов у довіру до родин”: на Прикарпатті затримали педофіла, який три роки ґвалтував 8- і 11-річних хлопчиків

Правоохоронці Прикарпаття викрили 65-річного мешканця Івано-Франківська, якого підозрюють у систематичному сексуальному насильстві над малолітніми дітьми.

За даними Офісу Генерального прокурора України, починаючи з 2022 року чоловік регулярно приїжджав до одного із сіл Івано-Франківської області, де мав власний будинок для відпочинку.

Там він увійшов у довіру до кількох місцевих родин і під різними приводами запрошував дітей до себе, після чого вчиняв щодо них злочинні дії. Слідство встановило двох потерпілих — хлопчиків, яким на момент скоєння злочинів було 8 та 11 років.

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Викрити підозрюваного допомогла фотографія: один із хлопчиків зробив знімок, перебуваючи у його будинку. Дорослі, які побачили фото, одразу звернулися до правоохоронців.

Чоловіка затримали 6 червня. За клопотанням прокурора суд обрав запобіжний захід — тримання під вартою без права внесення застави. Слідство триває: правоохоронці встановлюють інших можливих потерпілих, які могли постраждати від дій підозрюваного.