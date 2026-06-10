Зеленський підтвердив удар ракетою FP-5 Flamingo по військовому заводу в Чебоксарах

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що в ніч на 10 червня українські далекобійні засоби ураження завдали удару по військовому підприємству в російських Чебоксарах. За його словами, для атаки були застосовані ракети FP-5 Flamingo.

Про це глава держави повідомив у своєму зверненні.

За словами Зеленського, українські FP-5 Flamingo влучили у військовий завод у Чебоксарах, який забезпечує російську армію компонентами для безпілотників і ракет.

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«Продовжуємо застосовувати українські далекобійні санкції проти російських воєнних об’єктів і нафтової галузі. Зокрема, цієї ночі українські FP-5 Flamingo влучили у воєнний завод у Чебоксарах, який забезпечує армію окупанта компонентами для дронів і ракет. Дякую ЗСУ за влучність!» – заявив президент.

Він також повідомив про ураження Куйбишевського нафтопереробного заводу в Самарській області РФ.

За словами президента, підприємство розташоване більш ніж за 900 кілометрів від лінії фронту.

Крім того, Зеленський заявив про удари по двох об’єктах нафтової інфраструктури у Владимирській області Росії на відстані близько 700 кілометрів від України.

Президент подякував військовослужбовцям Збройних сил України, Сил спеціальних операцій, Сил безпілотних систем, Головного управління розвідки та Служби безпеки України за виконану роботу.

«Вдячний воїнам ССО, СБС та ГУР. Досягли також цілком справедливі відповіді СБУ і двох об’єктів нафтової інфраструктури у Владимирському регіоні. Дякую всім, хто б’ється та працює заради України!» – наголосив Зеленський.