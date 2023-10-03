Економіка

У Росії за день зламалися одразу три літаки “Аерофлоту”, – ЗМІ

3 Жовтня 2023 09:49
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росія

У російського авіаперевізника “Аерофлот” 2 жовтня сталися одразу три технічні поломки, які не дали пасажирам здійснити рейси.

Про це пише The Moscow Times.

Зокрема літак Boeing 777 не зміг вилетіти з Пхукета до Москви через пошкодження шасі, рейс було скасовано.

В авіакомпанії заявили, що поломка виникла внаслідок дій співробітників наземних служб аеропорту Таїланду.

“Крім того, у Москві застрягли 400 пасажирів “Аерофлоту”, які збиралися до Туреччини. Їх намагалися доставити до Анталії двічі. Перший борт негайно повернули в аеропорт вильоту через загоряння двигуна. Другий літак також виявився зламаним: його лагодили  1,5 години, не випускаючи людей із салону, але ці спроби успіхом не увінчалися”, – пише видання.

Зазначається, що літаки російських авіакомпаній стали вдвічі частіше ламатися, зокрема в польоті. Із січня до серпня 2023 року було зафіксовано понад 120 таких випадків, тоді як у попередні п’ять років за аналогічний період у середньому відбувалося 55.

Найчастіше у літаків ламаються двигуни (30% випадків) і шасі (25% випадків). Також трапляються проблеми з гальмами, закрилками, системою кондиціонування і лобовим склом (по 3-6% випадків на кожну з перерахованих проблем).

З наявних у російських авіакомпаній на квітень 2022 року 817 іноземних літаків щонайменше 72 (9%) вже пережили щонайменше одну поломку, яку усували несертифіковані сервіси з використанням запчастин невідомого походження. Одним із джерел деталей могла стати “канібалізація” літаків. До січня 2023 року на запчастини виявилося розібраними 25-30% парку.


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