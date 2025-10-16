У Росії сталася пожежа на НПЗ “Лукойл” у Нижньогородській області: повідомляють про атаку дронів

У місті Кстово Нижньогородської області Росії сталася пожежа на нафтопереробного заводу “Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез”. За попередніми даними, загоряння сталося після атаки безпілотників.

Про це пише Telegram-канал Astra.

Про пожежу на заводі писали в чатах місцеві жителі, стверджується, що вогонь вже погашено.

Проєкт CyberBoroshno геолокалізував наявні фотографії та дійшов висновку, що постраждала установка гідроочищення бензину Л-24/300, яка здатна переробляти 24 тонни палива на годину – понад 200 тисяч тонн на рік.

Вранці 16 жовтня в Нижньогородській області оголосили режим безпілотної небезпеки. В аеропорту Нижнього Новгорода близько трьох годин діяв план “Килим”. Місцева влада атаку ніяк не коментувала.