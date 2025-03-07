У Росії правляча партія подарувала матерям загиблих окупантів м’ясорубки

Представники партії “Единой России” в місті Полярні Зорі в Мурманській області привітали з 8 березня матерів загиблих учасників війни проти України, подарувавши їм квіти і м’ясорубки.

Активістка Віолетта Грудіна звернула увагу, що після обурення в соцмережах про недоречність подарунка партія закрила коментарі до публікації в соцмережах.

Незабаром відділення “Единой России” в Мурманській області опублікувало відео з однією з матерів, у якому вона дякує за м’ясорубку, “яка їй, у принципі, потрібна”.

У партії стверджують, що зараз “привітання намагаються перевернути”, і закликали “не підтримувати нелюдські та провокаційні інтерпретації”.