Суспільство

У Росії правляча партія подарувала матерям загиблих окупантів м’ясорубки
7 Березня 2025 11:08
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Представники партії “Единой России” в місті Полярні Зорі в Мурманській області привітали з 8 березня матерів загиблих учасників війни проти України, подарувавши їм квіти і м’ясорубки.

Активістка Віолетта Грудіна звернула увагу, що після обурення в соцмережах про недоречність подарунка партія закрила коментарі до публікації в соцмережах. 

Незабаром відділення “Единой России” в Мурманській області опублікувало відео з однією з матерів, у якому вона дякує за м’ясорубку, “яка їй, у принципі, потрібна”.

У партії стверджують, що зараз “привітання намагаються перевернути”, і закликали “не підтримувати нелюдські та провокаційні інтерпретації”.

У Мурманській області місцева влада подарувала м’ясорубки матерям ліквідовани окупантів / Фото з соцмереж

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