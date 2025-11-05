У Росії під ударами опинилися ТЕЦ та підстанція: вибухи лунали в Орлі та Володимирі

У ніч на 5 листопада жителі російського міста Орел повідомляли про вибухи в районі місцевої ТЕЦ.

Відео очевидців публікують Telegram-канали Astra та Exilenova+.

Губернатор Орла повідомив, що внаслідок роботи сил ППО над містом знищено безпілотники противника.

Реклама

Реклама

“Під час падіння окремих їхніх елементів пошкоджено кілька приватних будинків і господарську споруду”, – йдеться в повідомленні.

Водночас місцеві жителі стверджують, що атака була ракетною. Орловська ТЕЦ — найбільше джерело генерації електроенергії та тепла в області. Забезпечує як електроенергію, так і теплопостачання. Менш ніж за кілометр від неї розташоване оборонне підприємство “Орелтекмаш”, яке виробляє пересувні засоби технічного обслуговування, ремонту та евакуації для військових.

Також вночі безпілотники атакували енергетичну інфраструктуру в передмісті Володимира.

“Фахівці працюють на місці. З настанням світлого часу почнеться ліквідація наслідків. Просимо зберігати спокій. Усі системи життєзабезпечення працюють у штатному режимі”, — написав губернатор Олександр Авдєєв.

Водночас у ранковому зведенні Міноборони РФ Володимирська область не фігурує. За офіційними даними, за ніч збито 40 українських безпілотників: 11 БпЛА — над територією Воронезької області, 8 — над територією Ростовської області, 6 — над територією Курської області, 6 — над територією анексованого Криму, 5 — над територією Брянської області, 2 — над територією Бєлгородської області, 2 — над територією Орловської області.