У Росії немає достатніх сил утримувати Бахмут, – британська розвідка

Після затишшя в червні 2023 року протягом останніх семи днів Бахмут знову став місцем одних із найзапекліших боїв на фронті. На це звернули увагу у британській розвідці.

Як йдеться у щоденній доповіді, українські сили досягли стабільних успіхів як на північ, так і на південь від міста, яке контролює Росія. Російські захисники, швидше за все, борються з поганим моральним станом, поєднанням різнорідних підрозділів і обмеженою здатністю знаходити та вражати українську артилерію.

“Російське керівництво майже напевно вважає політично неприйнятним поступитися Бахмутом, який має символічну вагу як одне з небагатьох здобутків Росії за останні 12 місяців. Однак існує велика ймовірність, що додаткових резервів для цього сектору буде недостатньо”, – йдеться у доповіді розвідки Великої Британії.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 08 July 2023.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/mrD2u1RN26



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/9GFMcAlh7y