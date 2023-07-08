Політика

У Росії немає достатніх сил утримувати Бахмут, – британська розвідка

8 Липня 2023 10:12
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Британська розвідка

Після затишшя в червні 2023 року протягом останніх семи днів Бахмут знову став місцем одних із найзапекліших боїв на фронті. На це звернули увагу у британській розвідці.

Як йдеться у щоденній доповіді, українські сили досягли стабільних успіхів як на північ, так і на південь від міста, яке контролює Росія. Російські захисники, швидше за все, борються з поганим моральним станом, поєднанням різнорідних підрозділів і обмеженою здатністю знаходити та вражати українську артилерію.

“Російське керівництво майже напевно вважає політично неприйнятним поступитися Бахмутом, який має символічну вагу як одне з небагатьох здобутків Росії за останні 12 місяців. Однак існує велика ймовірність, що додаткових резервів для цього сектору буде недостатньо”, – йдеться у доповіді розвідки Великої Британії.


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