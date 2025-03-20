Політика

Розвідка США спростовує заяви про оточення ЗСУ в Курській області, – Reuters
20 Березня 2025 13:22
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Українські військові в Курській області відступили, але не оточені російськими військами, всупереч нещодавнім коментарям президента США Дональда Трампа і президента Росії Володимира Путіна.

Як повідомляє Reuters із посиланням на джерела в американській розвідці, українські підрозділи справді зазнали значного тиску з боку російських військових, проте не перебувають у оточенні.

Розвідувальні агентства США, зокрема ЦРУ, надали відповідні оцінки Білому дому ще минулого тижня. Однак Трамп продовжує наполягати, що українські війська ізольовані та не мають шляхів відступу.

Заяву Путіна від 13 березня про те, що українські солдати нібито “відрізані” і змушені “здатися або загинути”, експерти розцінюють як дезінформацію. Вона покликана створити враження, що Росія пропонує “гуманний” варіант порятунку українських військових, що може стати важелем тиску в можливих переговорах про припинення вогню.


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