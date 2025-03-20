Кримінал

У Києві військового побили через борг: нападників затримано
20 Березня 2025 15:42
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Столичні поліцейські повідомили про підозру двом зловмисникам, які побили військового, вимагаючи відмовитись від боргу. Підозрюваних затримали, їм загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Про це повідомили в поліції Києва.

Інформація про те, що на Стратегічному шосе перебуває травмований чоловік, якого побили невідомі, надійшла в поліцію від бригади швидкої медичної допомоги.

Поліцейські з’ясували, що постраждалий – військовослужбовець, який передав у користування товаришу власний автомобіль, а під час експлуатації той пошкодив автівку. Чоловіки домовились, що власник відремонтує авто самостійно, а винуватець поверне 67 000 гривень боргу в рахунок оплати за ремонт.

“Про домовленість дізнались знайомі боржника та вирішили допомогти. Вони приїхали до потерпілого та жорстоко побили чоловіка, вимагаючи відмовитись від боргу”, – розповіли в поліції.

Правоохоронці затримали 25-річного та 30-річного киян, їм повідомили про підозру в “примушуванні до невиконання цивільно-правових зобов’язань, вчинене за попередньою змовою групою осіб, поєднане з насильством, що є небезпечним для життя і здоров’я”.

Суд обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. За скоєне їм загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Затримані за підозрою в нападі на військового у Києві / Фото: Поліція Києва

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