У Білому домі звинуватили Байдена у “яєчній кризі” через знищення мільйонів курей

Речниця Білого дому Керолайн Лівітт заявила, що знищення майже 8 мільйонів курей адміністрацією колишнього президента США Джо Байдена спричинило “яєчну кризу” в країні.

Про це вона написала в соцмережі Х, наголосивши, що саме дії попередньої адміністрації призвели до дефіциту яєць та зростання їхньої вартості.

За словами Лівітт, масове знищення птиці відбулося напередодні інавгурації Дональда Трампа, що суттєво вплинуло на пропозицію на ринку.

“Яєчна криза – це криза Байдена, але президент Трамп і Брук Роллінз (міністерка сільського господарства США) вирішують її!”, – заявила речниця Білого дому.

Check this out!



The Biden Administration killed nearly 8 MILLION chickens ahead of President Trump's Inauguration, leading to supply shortages and higher prices.



The Egg Crisis is Biden's Crisis — but President Trump and @SecRollins are fixing it! 🥚🐔 pic.twitter.com/1pmpuQNdvs