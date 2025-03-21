Пентагон хоче провести брифінг для Ілона Маска про можливу війну з Китаєм, – NYT

Міністерство оборони США вирішило провести 21 березня для глави компаній SpaceX і Tesla Ілона Маска брифінг щодо військових планів Сполучених Штатів на випадок можливої війни з Китаєм. Першою про це повідомила газета The New York Times, посилаючись на джерела.

Співрозмовники NYT розповіли, що “надсекретний брифінг” за планом війни з Китаєм містить близько 20-30 слайдів, у яких розповідається про те, як США вестимуть такий конфлікт. Джерела зазначили, що брифінг охоплює різну інформацію, від аналізу потенційної загрози з боку Китаю до того, які китайські цілі можуть вразити США в разі конфлікту.

До публікації статті NYT прес-секретар Пентагону Шон Парнелл зробив коротку заяву про те, що міністерство оборони “з радістю” прийме Ілона Маска в Пентагоні 21 березня. Після того, як газета опублікувала статтю, Парнелл написав у соцмережі X: “Це на 100% фейкові новини. Просто нахабна і зловмисна брехня. Ілон Маск – патріот. Ми пишаємося тим, що він працює з Пентагоном”.

Міністр оборони Піт Гегсет також прокоментував допис газети в соцмережі X. “Це не зустріч з приводу “надсекретних планів війни з Китаєм”. Це неформальна зустріч про інновації, ефективність і розумне виробництво”, – заявив Гегсет.

Через кілька годин після публікації The New York Times президент США Дональд Трамп написав у соцмережі Truth Social, що дані газети “абсолютно не відповідають дійсності”. “Вони помилково заявили, що Ілон Маск вирушить у Пентагон, щоб отримати інформацію про можливу “війну з Китаєм”. Що за безглуздість? Китай навіть не буде згадуватися або обговорюватися”, – заявив Трамп.

Як зазначає NYT, тепер неясно, чи проведе Пентагон брифінг для Ілона Маска, як планувалося спочатку.