Фінляндія знову очолила рейтинг найщасливіших країн. Україна – на 111 місці

Фінляндія восьмий рік поспіль стала найщасливішою країною світу за версією World Happiness Report 2025. Україна цього року посіла 111 місце, опустившись на шість позицій.

Загалом у дослідженні оцінювали 147 країн. Україна отримала 4,68 бала з 10 можливих та опинилася між Нігером і Марокко.

До топ-10 найщасливіших країн увійшли:

Фінляндія Данія Ісландія Швеція Нідерланди Коста-Рика Норвегія Ізраїль Люксембург Мексика

США вже другий рік поспіль не потрапляють до топ-10 і посіли 24 місце.

На останніх позиціях рейтингу: Афганістан, Сьєрра-Леоне, Ліван, Малаві, Зімбабве.