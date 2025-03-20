Суспільство

Фінляндія знову очолила рейтинг найщасливіших країн. Україна – на 111 місці
20 Березня 2025 12:52
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Діти грають навпроти зруйнованого будинку / Фото: Reuters
Діти грають навпроти зруйнованого будинку / Фото: Reuters

Фінляндія восьмий рік поспіль стала найщасливішою країною світу за версією World Happiness Report 2025. Україна цього року посіла 111 місце, опустившись на шість позицій.

Загалом у дослідженні оцінювали 147 країн. Україна отримала 4,68 бала з 10 можливих та опинилася між Нігером і Марокко.

До топ-10 найщасливіших країн увійшли:

  1. Фінляндія
  2. Данія
  3. Ісландія
  4. Швеція
  5. Нідерланди
  6. Коста-Рика
  7. Норвегія
  8. Ізраїль
  9. Люксембург
  10. Мексика

США вже другий рік поспіль не потрапляють до топ-10 і посіли 24 місце.

На останніх позиціях рейтингу: Афганістан, Сьєрра-Леоне, Ліван, Малаві, Зімбабве.


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