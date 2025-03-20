Фінляндія знову очолила рейтинг найщасливіших країн. Україна – на 111 місці

Фінляндія восьмий рік поспіль стала найщасливішою країною світу за версією World Happiness Report 2025. Україна цього року посіла 111 місце, опустившись на шість позицій.
Загалом у дослідженні оцінювали 147 країн. Україна отримала 4,68 бала з 10 можливих та опинилася між Нігером і Марокко.
До топ-10 найщасливіших країн увійшли:
- Фінляндія
- Данія
- Ісландія
- Швеція
- Нідерланди
- Коста-Рика
- Норвегія
- Ізраїль
- Люксембург
- Мексика
США вже другий рік поспіль не потрапляють до топ-10 і посіли 24 місце.
На останніх позиціях рейтингу: Афганістан, Сьєрра-Леоне, Ліван, Малаві, Зімбабве.