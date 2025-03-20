Кримінал

На Львівщині підлітки побили хлопця з інвалідністю
20 Березня 2025 12:04
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Правоохоронці знайшла п’ятьох підлітків, які причетні до побиття 18-річного мешканця Трускавця, який має інвалідність.

Про це повідомляє поліція Львівської області.

“Як встановили правоохоронці, подія сталась вчора, 19 березня, близько 20.00 на вулиці Мазепи у місті Трускавець, Дрогобицького району. Четверо дівчат та один хлопець віком 11-14 років вчинили хуліганські дії відносно 18-річного хлопця з інвалідністю. Усі учасники події – жителі Трускавця”, – йдеться у повідолменні.

Справу кваліфікували за ч. 2 ст. 296 ККУ (Хуліганство). Винним загрожує до чотирьох років ув’язнення.

Зазначимо, що в соцмережах підлітки опублікували відео, як б’ють хлопця, він кричить і намагається втекти. Водночас нападники сміються з нього й намагаються роздягнути.

На відео присутня нецензурна лексика!


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