У Генштабі підтвердили удар по військовому аеродрому “Енгельс”

Ефективне ураження військового аэродрома “Енгельс” у Саратовській області РФ стало результатом спільної роботи Служби безпеки України та Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

“В районі аеродрому зафіксовано пожежу, вибухи та вторинну детонацію боєприпасів. Цей військовий об’єкт використовується авіацією окупантів, зокрема, для завдання ракетних ударів по території України і терористичних атак проти мирного населення”, – йдеться у повідомленні.

У Генштабі також додали, що Сили оборони України володіють детальною інформацією про стратегічні об’єкти російських окупантів, дотримуються норм міжнародного гуманітарного права та вживають заходів, щоб максимально убезпечити цивільне населення і припинити збройну агресію РФ.

Вранці 20 березня губернатор Саратовської області заявив, що регіон і, зокрема, місто Енгельс, зазнали “наймасованішої атаки БпЛА за весь час”.

Він стверджував, що внаслідок атаки постраждали будинки та лікарня, а згодом також визнав загоряння на аеродромі, через яке розпочали евакуацію деяких мешканців міста.