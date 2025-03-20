В Енгельському районі РФ ввели режим надзвичайної ситуації після атаки дронів

У російському Енгельському районі Саратовської області запровадили режим надзвичайної ситуації після ударів безпілотників по військовому аеродрому “Енгельс-2”, де базуються стратегічні бомбардувальники Ту-95МС та Ту-160.

OSINT-аналітики повідомляють, що удар припав на склад зброї, що спричинило вторинні детонації.

Губернатор Саратовської області Роман Бусаргін підтвердив пожежу та оголосив евакуацію мешканців прилеглих будинків. Влада також заявляє про пошкодження понад 30 будинків, школи, двох дитсадків і лікарні, а також двох постраждалих.