Помер перший прем’єр-міністр України Вітольд Фокін

Помер перший прем’єр-міністр незалежної України Вітольд Фокін. Йому було 92 роки. Про це у четвер, 20 березня, повідомила його онучка Марія Фокіна у Facebook.

Фокін обіймав посаду прем’єр-міністра з 1990 по 1992 рік, ставши першим керівником уряду незалежної України. Після цього він ще кілька років працював депутатом Верховної Ради.

У 2020 році Вітольд Фокін приєднався до делегації України в Тристоронній контактній групі (ТКГ).

За час на посаді він встиг дати низку суперечливих інтерв’ю, а його онука сказала, що про призначення просила у свого друга, голови Офісу президента Андрія Єрмака.

Фокіна виключили з делегації після після того, як він заявив, що не бачить “жодного підтвердження того, що там (на Донбасі) війна між Україною та Росією”.

В Офісі президента тоді запевнили, що не варто сприймати заяви Фокіна як офіційну позицію Києва.