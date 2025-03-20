ЗСУ знищили командний пункт окупантів у Бєлгородській області, – Генштаб

18 березня Повітряні Сили Збройних Сил України завдали удару по командному пункту одного з підрозділів 3-ї мотострілецької дивізії 20-ї армії збройних сил РФ, розташованому в районі Демидівки Бєлгородської області.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Внаслідок ураження командний пункт повністю знищений.

Як зазначили в Генштабі, об’єкт ворог використовував для планування та ведення бойових дій проти підрозділів Сил оборони на території Сумської області. Ліквідація командного пункту знижує здатність підрозділів 3-ї мотострілецької дивізії РФ ефективно діяти на полі бою.

“Льотчики Повітряних Сил Збройних Сил України продовжуватимуть уражати елементи військової інфраструктури противника до припинення ним збройної агресії проти народу України”, – підкреслили в Генштабі.