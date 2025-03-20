На Тернопільщині шестикласник здав поліції агентів ФСБ, які намагалися його завербувати

Учень шостого класу Кременецької школи на Тернопільщині повідомив поліцію про спробу вербування ФСБ.

Про це повідомляє управлінні Національної поліції Тернопільської області.

“До інспектора сектору освітніх офіцерів Кременецького районного відділу поліції підійшов учень шостого класу і розповів, що на його мобільний телефон надійшло повідомлення у соціальній мережі Telegram від невідомого акаунту із пропозицією підробітку шляхом підпалу об’єктів критичної інфраструктури та правоохоронних будівель. Хлопчикові був надісланий відеозапис, у якому демонструвалися способи заробітку та посилання на телеграм-канал для реєстрації, – розповіли правоохоронці.

Шестикласник не спокусився на обіцяні гроші та повідомив про цей факт офіцера освітньої безпеки.

“Поліцейські поспілкувалися з школярем та подякували за позицію, а також поінформували про випадок співробітників управління СБУ”, – додали у поліції