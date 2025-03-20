Кримінал

Інспекторка Львівської митниці власним авто переправляла до Польщі ухилянтів
20 Березня 2025 14:50
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Пункт пропуску "Краківець-Корчова" / Фото: vikna.if.ua
Пункт пропуску "Краківець-Корчова" / Фото: vikna.if.ua

Інспекторку одного з постів Львівської митниці підозрюють в організації незаконного переправлення через кордон чоловіків призовного віку. Поки що правоохоронці встановили чотири епізоди.

Про це повідомили в Державному бюро розслідувань.

За даними слідства, восени 2023 року до посадовиці звернувся військовозобов’язаний з проханням допомогти йому виїхати до Польщі. Інспекторка власним автомобілем довезла його до пункту пропуску “Краківець-Корчова”.

“Перед проходженням прикордонного контролю вона розмістила на задніх бокових вікнах службову форму, аби приховати пасажира. Завдяки знанню процедур перевірки жінці вдалося непомітно перевезти чоловіка через кордон”, – розповіли в ДБР.

Як встановили правоохоронці, за такою ж схемою інспекторка переправила за кордон ще трьох військовозобов’язаних. Відомо, що один із пасажирів заплатив за послугу 3 тис. доларів.

Викрити протиправну діяльність вдалося завдяки міжнародній співпраці: польські прикордонники підтвердили, що жінка, яка нібито виїжджала з України сама, прибувала до Польщі вже з пасажирами-чоловіками, які проходили прикордонний та митний контроль та на законних підставах потрапляли до Європи.

Інспекторці повідомлено про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон (ч. 1-3 ст. 332 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Розслідування триває, встановлюються всі обставини та повне коло причетних до схеми.

Оголошення підозри інспекторці Львівської митниці / Фото: ДБР

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