Інспекторка Львівської митниці власним авто переправляла до Польщі ухилянтів

Інспекторку одного з постів Львівської митниці підозрюють в організації незаконного переправлення через кордон чоловіків призовного віку. Поки що правоохоронці встановили чотири епізоди.

Про це повідомили в Державному бюро розслідувань.

За даними слідства, восени 2023 року до посадовиці звернувся військовозобов’язаний з проханням допомогти йому виїхати до Польщі. Інспекторка власним автомобілем довезла його до пункту пропуску “Краківець-Корчова”.

“Перед проходженням прикордонного контролю вона розмістила на задніх бокових вікнах службову форму, аби приховати пасажира. Завдяки знанню процедур перевірки жінці вдалося непомітно перевезти чоловіка через кордон”, – розповіли в ДБР.

Як встановили правоохоронці, за такою ж схемою інспекторка переправила за кордон ще трьох військовозобов’язаних. Відомо, що один із пасажирів заплатив за послугу 3 тис. доларів.

Викрити протиправну діяльність вдалося завдяки міжнародній співпраці: польські прикордонники підтвердили, що жінка, яка нібито виїжджала з України сама, прибувала до Польщі вже з пасажирами-чоловіками, які проходили прикордонний та митний контроль та на законних підставах потрапляли до Європи.

Інспекторці повідомлено про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон (ч. 1-3 ст. 332 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Розслідування триває, встановлюються всі обставини та повне коло причетних до схеми.