У Росії на зйомках “скрепоносного” фільму завалилася частина декорації. Постраждали понад 20 осіб

У Ленінградській області понад 20 осіб звернулися по медичну допомогу після обвалення декорацій на зйомках фільму «Василій Тьоркін», пишуть місцеві ЗМІ.

Більшість постраждалих дістали забої та садна. «Госпіталізовано жінку в стані середньої тяжкості з переломами обох кісток гомілки», – йдеться в повідомленні.

Під час зйомки фільму декорація – дерев’яний перон – не витримала під масовкою, заявило ТАСС джерело в правоохоронних органах. За даними «78.ru», серед постраждалих – двоє неповнолітніх.

«Сьогодні на останній день зйомок і на останньому кадрі, мабуть, стався якийсь емоційний струс у масовки, кількість людей виперло, і окрема секція, яка була на висоті 1,6 метра від землі, акуратно впала донизу разом із людьми. На цій секції перебували я, оператор, камера та інші… Ми всі дружно впали вниз», – розповів “Підйому” режисер фільму Карен Геворкян, назвавши те, що трапилося, “неприємною НП”.