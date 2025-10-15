У російському полоні закатували мера Дніпрорудного Євгенія Матвєєва

Офіс Генерального прокурора підтвердив смерть міського голови Дніпрорудного Євгенія Матвєєва, який перебував у російському полоні. За даними слідства, він помер унаслідок катувань, зазнавши численних травм і переломів.
Про це повідомив Омбудсман Дмитро Лубінець.
Дмитро Лубінець звернувся до ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста із закликом відреагувати на цей воєнний злочин.
“Це не просто порушення прав людини — це воєнний злочин та злочин проти людяності, вчинений свідомо і цинічно. Адже ушкодження легень, численні переломи не виникають самі по собі. Таке ставлення до цивільних, тортури щодо них — це зневага до всіх норм міжнародного гуманітарного права та до самої суті людяності”, — написав Лубінець.
Омбудсман вкотре звернув увагу міжнародної спільноти на те, що Росія порушує Женевську конвенцію та незаконно затримує українських цивільних громадян.
“Порушуються їхні права, цивільні перебувають у жахливих умовах, їх катують. Наразі ми вже маємо не одну підтверджену інформацію про смерть незаконно затриманих цивільних у російській неволі. Необхідна чітка реакція світу на таку тотальну зневагу до норм МГП”, — йдеться в повідомленні.