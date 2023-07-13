У російському командуванні панує розгубленість – генерал Міллі

Після заколоту найманців ПВК “Вагнер”, яких очолював Євген Пригожин, у російському командуванні панують “розбіжності і розгубленість”.

Про це пише Reuters.

“На стратегічному рівні цілком очевидно, що у вас (командування РФ – ред.) є значні розбіжності і розгубленість”.

Водночас, за його словами, залишається незрозумілим, як цей заколот вплинув на ситуацію на лінії фронту.

Він додав, що наразі важко спрогнозувати, як закінчиться ця ситуація. Однак він впевнений, що це ще не кінець.

Міллі каже, що російські окупаційні війська в Україні зараз зосереджені на ситуації на місцях і на власному виживанні.