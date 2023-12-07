Суспільство

У російському Брянську восьмикласниця влаштувала в школі стрілянину

7 Грудня 2023 10:36
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росія, школа

У Брянську школярка влаштувала стрілянину в ліцеї, дівчина поранила 4 хлопчиків, вбила одну дівчинку і наклала на себе руки.

Про це пише УП.

“Стрілянину в брянській гімназії влаштувала восьмикласниця, яка зробила кілька пострілів зі зброї батька.

Школярка, яка прийшла до брянської гімназії, поранила чотирьох хлопчиків і наклала на себе руки”.

Двоє постраждалих дітей під час стрілянини в гімназії в Брянську перебувають у стані середнього ступеня тяжкості.

Стан одного з постраждалих погіршився, є загроза його життю. Він перебуває в реанімації.

За словами джерела, дівчинка прийшла на урок, увійшла в клас і практично відразу почала стріляти.


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