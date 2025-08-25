У Рівненській області в пункті збору помер 34-річний військовозобов’язаний

У Рівненській області під час перебування в пункті збору помер 34-річний військовозобов’язаний Віталій Сахарук.

Як повідомили у Рівненському обласному ТЦК та СП, 21 серпня близько 11:00 у селі Городець військовослужбовці одного з районних ТЦК перевірили документи у чоловіка 1991 року народження. З’ясувалося, що він не мав підстав для відстрочки та проігнорував виклик до центру ще наприкінці січня, через що вважався порушником військового обліку.

Після складання адмінпротоколу Сахарука направили на проходження військово-лікарської комісії. Згодом, перебуваючи у пункті збору для відправки до навчального центру, йому раптово стало зле.

У ТЦК зазначили, що медиків викликали негайно, однак лікарі лише констатували смерть. Попередньо встановлено, що причиною стала серцева недостатність. Ознак насильницької смерті не виявлено.