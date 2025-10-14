У Рівненській області фура розтрощила ВАЗ: водій легковика помер в лікарні

13 жовтня, близько 20:40, на перехресті автодоріг поблизу села Панталія Рівненської області, не розминулися ВАЗ 2111 та вантажівка DAF. Водія легковика вдалося деблокувати з понівеченого авто, проте від отриманих травм чоловік помер у лікарні.

Про це повідомили в ГУНП в Рівненській області.

Як встановили слідчі, водій автомобіля DAF, 23-річний житель Волині, здійснюючи поворот ліворуч, не надав переваги в русі та допустив зіткнення з транспортним засобом ВАЗ під керуванням 46-річного жителя Закарпатської області.



“Водія легковика медики з тяжкими травмами госпіталізували. Втім, попри вжиті реанімаційні заходи його врятувати не вдалося: через кілька годин чоловік помер”, – розповіли в поліції.



Керманич вантажівки не травмувався, відповідно до огляду на стан сп’яніння він був тверезий.



За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого слідчий слідчого управління відкрив кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України.

Реклама

Реклама