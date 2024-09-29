У РФ заявили про атаку 125 безпілотників

У ніч на неділю дрони атакували кілька російських регіонів, у Воронежі один безпілотник влетів у житловий комплекс. Повідомлення про це надходять із російських пабліків та офіційних джерел.

«На Московському проспекті безпілотник влучив у житловий комплекс, сталося загоряння. Воно вже локалізовано. Також зафіксовано одну пожежу в житловій забудові в лівобережній частині міста. Оперативні служби перебувають на місці», – повідомив у своєму телеграм-каналі губернатор Воронезької області Олександр Гусєв.

Постраждалих немає, а ще «кілька збитих БПЛА горять на землі на околицях міста і за його межами», пише чиновник. Російське Міноборони повідомило вранці в неділю, що над Воронезькою областю за ніч нібито було перехоплено 17 українських безпілотників.

Загалом цієї ночі над російськими регіонами було збито 125 українських дронів, стверджує міністерство. За даними Міноборони РФ, 67 безпілотників нібито було перехоплено над Волгоградською областю, 17 – над Бєлгородською, 18 – над Ростовською. По одному дрону збили над Брянською і Курською областями, а також три над Азовським морем, сказано в повідомленні.

Деякі пабліки пишуть про приліт БПЛА в селищі Котлубань Волгоградської області РФ, де розташований великий склад боєприпасів.

Офіційно влада регіону цього не підтверджує.

«Постраждалих і пошкоджень цивільних і військових об’єктів немає. Загоряння сухої трави, спричинені падінням уламків, оперативно загашені пожежними підрозділами», – заявив губернатор регіону Андрій Бочаров.

Також низка пабліків пише про прильоти по аеродрому в Єйську (Краснодарський край РФ). Місцева влада також цього не підтверджувала.