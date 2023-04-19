У РФ затвердили критерії “ЛГБТ-пропаганди”

У Росії з 1 вересня не можна формувати позитивне ставлення до геїв та заявляти про рівноцінність відносин між геями та традиційними сім’ями.

Роскомнагляд наказом затвердив критерії “ЛГБТ-пропаганди”, згідно з яким підпадає під визначення вважатиметься інформація, яка:

Спрямована на переконання про допустимість та привабливість сексуального зв’язку з неповнолітніми; Переконує у привабливості “нетрадиційних сексуальних відносин, переваг і установ” і формує позитивний образ людей, які перебувають у таких відносинах; Створює спотворене уявлення про соціальну рівноцінність традиційних та нетрадиційних сексуальних відносин, уподобань та установок; Виправдовує відмову від «традиційних сексуальних стосунків, переваг та настанов на користь нетрадиційних» та обґрунтовує перевагу останніх; Спрямована формування позитивного ставлення до зміни статі.

З 1 вересня ресурси включатимуть до єдиного реєстру заборонених сайтів, якщо інформація на них підпадає під зазначені критерії.