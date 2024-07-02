У РФ заочно заарештували колишніх українських міністрів Гройсмана, Клімкіна і Шлапака

2 липня Басманний суд Москви в Росії заочно заарештував колишніх прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана, міністра закордонних справ Павла Клімкіна, міністра фінансів Олександра Шлапака та командувача “Заходу” генерал-лейтенананта ЗСУ Ігоря Довганя.

Про це повідомили в судах загальної юрисдикції Москви.

Усім чотирьом експосадовцям у Росії оголосили обвинувачення за ст. 356 ч.1 Кримінального кодексу РФ “Застосування заборонених засобів і методів ведення війни”.

Росія оголосила всіх українських експосадовців у міжнародний розшук.