Суспільство

У РФ заочно заарештували колишніх українських міністрів Гройсмана, Клімкіна і Шлапака
2 Липня 2024 13:30
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2 липня Басманний суд Москви в Росії заочно заарештував колишніх прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана, міністра закордонних справ Павла Клімкіна, міністра фінансів Олександра Шлапака та командувача “Заходу” генерал-лейтенананта ЗСУ Ігоря Довганя.

Про це повідомили в судах загальної юрисдикції Москви.

Усім чотирьом експосадовцям у Росії оголосили обвинувачення за ст. 356 ч.1 Кримінального кодексу РФ “Застосування заборонених засобів і методів ведення війни”.

Росія оголосила всіх українських експосадовців у міжнародний розшук. 


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