У РФ відреагували на інформацію ЗМІ про попередження Європи щодо російських винищувачів

У російському МЗС назвали вигадками інформацію Bloomberg про те, що європейські дипломати неофіційно попередили Москву про готовність збивати російські винищувачі РФ у повітряному просторі країн-членів НАТО.

Про це повідомляють росЗМІ з посиланням на речницю МЗС Росії Марію Захарову.

Захарова назвала статтю Bloomberg “вигадкою конкретного інформаційного агентства” та “фантазією в угоду русофобії”.

“Я бачила це, але взагалі не розумію, про що йдеться. Мені здається, що це якісь чергові вигадки цього конкретного західного агентства. Якщо хоча б вдасться зрозуміти, що це була за зустріч, тоді зможемо зрозуміти й тему цих фантазій. А так це коментувати просто неможливо”, – сказала Захарова.

За словами речниці МЗС РФ, статтю навмисно “зліпили для того, щоб розвинути тему цієї абсолютно русофобської, агресивної, ненормальної риторики західноєвропейців”.

“Це робиться з метою надати більшої гучності заявам представників країн Європейського союзу, які нагнітають оцю агресивну риторику і, відповідно, атмосферу довкола Росії й узагалі майбутнього європейського континенту. Коли нескінченно говорять про потребу мілітаризації, про потребу розправитися з нашою країною різними методами. Звинувачення, знову ж таки, у безпілотниках, кібератаках тощо”, – заявила Захарова.

Нагадаємо, за даними Bloomberg, європейські дипломати цього тижня під час зустрічі в Москві попередили Росію, що НАТО готове рішуче реагувати на нові порушення повітряного простору, зокрема – збивати російські літаки. Видання посилається на джерела, знайомі з перебігом переговорів.