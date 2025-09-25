Bloomberg: європейські дипломати попередили Кремль про готовність збивати російські літаки

Європейські дипломати цього тижня під час зустрічі в Москві попередили Росію, що НАТО готове рішуче реагувати на нові порушення повітряного простору, зокрема — збивати російські літаки.

Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела, знайомі з перебігом переговорів.

За даними видання, британські, французькі та німецькі представники висловили занепокоєння через інцидент з трьома винищувачами МіГ-31, які минулого тижня перетнули повітряний простір Естонії. Дипломати дійшли висновку, що це було навмисне рішення російських військових.

Москва заперечує факт порушення й називає інші інциденти, зокрема із дронами над Польщею, «помилкою». Водночас, за словами російських дипломатів, польоти стали відповіддю на атаки України по Криму, які «не могли б відбутися без підтримки НАТО».

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц підтвердив сам факт зустрічі та заявив, що координує позицію з Парижем, Лондоном і Варшавою, підтримуючи «усі необхідні заходи». Водночас президент Франції Еммануель Макрон уникає конкретики щодо відповіді НАТО, тоді як прем’єр Нідерландів Дік Схооф прямо заявив, що підтримує збиття літаків у разі нового вторгнення.

Bloomberg зазначає, що цього місяця вже двічі було задіяно статтю 4 НАТО, яка передбачає консультації союзників у разі загрози.