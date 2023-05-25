Політика

У РФ ухвалено закон про покарання за поширення “неправильних карт”

25 Травня 2023 13:54
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росія

Держдума РФ ухвалила відразу у другому та третьому читаннях закон про штрафи до 1 млн руб. або арешт до 15 діб за поширення карт, які заперечують територіальну цілісність Росії.

Пакет законопроектів, включаючи заборону розповсюдження «неправильних карт», був прийнятий у першому читанні 20 грудня. Він вносить зміни до ст. 1 закону «Про протидію екстремістській діяльності».

За поширення карт з неправильними кордонами та іншої подібної продукції громадянам загрожуватиме штраф або арешт до 15 діб, а юрособам – штраф до 1 млн руб.


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