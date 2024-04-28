Політика

У РФ слідчі почали вербувати на війну фігурантів кримінальних справ

28 Квітня 2024 20:20
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мобілізація, російські військові
Російські новомобілізовані солдати / Фото EPA

Співробітники Слідчого комітету та інших слідчих органів зайнялися вербуванням добровольців на війну в Україну, пише “Коммерсантъ” з посиланням на джерела в адвокатському співтоваристві.

Представники слідства почали надавати фігурантам кримінальних справ папір під назвою “Разъяснение”, в якому йдеться про те, що вони можуть звільнитися від кримінальної відповідальності, уклавши контракт з Міноборони РФ. Документ не поширюється на підозрюваних у педофілії, тероризмі, диверсії, держзраді та низці інших злочинів.

Якщо фігурант справи погоджується, його передають військовим, які укладають із ним контракт. Потім за клопотанням командира частини, в якій служитиме обвинувачений, слідчий призупиняє, а потім і припиняє кримінальне переслідування. Щоб повністю позбутися кримінальної справи, потрібно домогтися звільнення зі збройних сил або отримати держнагороду.

За словами одного зі співрозмовників “Коммерсанта”, подібний порядок уже діє на окупованих територіях України і в найближчих до них російських регіонах. “Поступово його поширюють і на інші суб’єкти”, – додає видання.


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