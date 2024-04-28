У РФ слідчі почали вербувати на війну фігурантів кримінальних справ

Співробітники Слідчого комітету та інших слідчих органів зайнялися вербуванням добровольців на війну в Україну, пише “Коммерсантъ” з посиланням на джерела в адвокатському співтоваристві.

Представники слідства почали надавати фігурантам кримінальних справ папір під назвою “Разъяснение”, в якому йдеться про те, що вони можуть звільнитися від кримінальної відповідальності, уклавши контракт з Міноборони РФ. Документ не поширюється на підозрюваних у педофілії, тероризмі, диверсії, держзраді та низці інших злочинів.

Якщо фігурант справи погоджується, його передають військовим, які укладають із ним контракт. Потім за клопотанням командира частини, в якій служитиме обвинувачений, слідчий призупиняє, а потім і припиняє кримінальне переслідування. Щоб повністю позбутися кримінальної справи, потрібно домогтися звільнення зі збройних сил або отримати держнагороду.

За словами одного зі співрозмовників “Коммерсанта”, подібний порядок уже діє на окупованих територіях України і в найближчих до них російських регіонах. “Поступово його поширюють і на інші суб’єкти”, – додає видання.