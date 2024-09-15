У РФ продавець написав на зразку заяви ім’я “Закиев Замир Рустамович”. Зараз магазин перевіряє ФСБ

На Камчатці продавець магазину автозапчастин написав у зразку заяви на повернення товару ПІБ «Закиев Замир Рустамович» – ФСБ почала перевірку за статтями про «дискредитацію» ЗС РФ і про фінансування ЗСУ.

Наступного дня, після того як на зразок заяви звернула увагу пильна громадянка, власника магазину викликали в управління ФСБ. Також на саму точку прийшли співробітники поліції. Під час заходів з’ясувалося, що такий зразок заяви написав продавець магазину Леонід Ю. За його словами він просто пожартував, а сам папірець уже знищив, пишуть місцеві ЗМІ.

“Я був у повному шоці, коли це побачив. Я з’ясував, що це за людина. Не міг собі уявити, що серед нас могла працювати така особистість. Хочу принести вибачення від усього колективу, від себе особисто», – заявив журналістам власник магазину.